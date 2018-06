„Die Mathematikmatura hätte besser ausfallen können“, zieht Gymnasialdirektor Wolfgang Steinbauer Bilanz über die schriftliche Matura.

Heuer traten im Gymnasium zwei Klassen mit 50 Schülern zur Matura an. Während andere Fächer, wie Französisch, Griechisch oder Latein „normal“ (Anm.: also gut) ausgefallen sind, gibt es in Mathematik etwas schlechtere Ergebnisse.

Da es einen Maulkorb für die Schulen zum Ausgang der Matura gibt, will der Gym-Direktor nichts Weiteres zu den Ergebnissen sagen. Nicht einmal im Schulgebäude durfte die Liste der Kompensationsprüfungen ausgehängt werden, jeder Schüler, der eine Prüfung hat, wurde persönlich informiert.

Ist Bewertungsschema zu hart gewählt?

Die Zentralmatura sei einheitlich und daher fair, meint Steinbauer. Am Bewertungsschema übt er aber Kritik: Denn die Typ1-Aufgaben (Verständnis-Aufgaben, die auf Grundkompetenzen abzielen), seien falsch gewichtet: „24 Punkte können bei den ‚Typ 1‘-Aufgaben erreicht werden, ebensoviele beim ‚Typ 2‘.

Hat man bei ‚Typ 1’ weniger als zwei Drittel, fällt man durch, unabhängig, wie gut man sich bei den klassischen Rechenaufgaben des Typs 2 tut“, so der Direktor. Insgesamt sind 48 Punkte zu erreichen. Obwohl man aufgrund der Gesamtpunkte einen Dreier hat, gibt es die realistische Möglichkeit, dass man wegen zu geringen Grundkompetenzpunkten trotzdem negativ bewertet wird.

Auch meint er, dass bei den Typ1-Aufgaben Multiple Choice-Fragestellungen, bei denen mehrere Antworten richtig sein können, streng bewertet sind: „Wenn man dann nur ein richtiges Kästchen ankreuzt, ist die gesamte Frage falsch“, so Steinbauer, der die Bewertung in Kombination mit der Zwei-Drittel-Punkte-Hürde schon sehr schwierig findet.

Schenk: "Man baut unnötige Fallen ein"

40 Maturanten aus zwei Klassen der HLW nahmen an der schriftlichen Reifeprüfung teil. 14 Kompensationsprüfungen wurden dabei aufgerissen, davon zwei in Mathematik und acht in Englisch. Direktor Gerhard Schenk meint, dass die Ergebnisse im langjährigen Durchschnitt liegen.

In Deutsch und Rechnungswesen gab es nur wenige „Nicht Genügend“. Die Ergebnisse in Mathematik entsprechen mit zwei Kompensationsprüfungen von elf Antritten ungefähr dem bundesweiten Durchschnitt.

„Es gab Beispiele, die nichts mit Mathematik zu tun haben, sondern mit Sprachverständnis. Man baut hier unnötige Fallen ein, die bei einer Matura nicht notwendig sind“, kritisiert Schenk die zentrale Mathematik-Matura. Oder: Ein Beispiel besteht aus drei Lösungsschritten, die richtig gemacht wurden und zeigen, dass der Schüler die Aufgabe verstanden hat. Aber das Endergebnis ist falsch. So darf man viel zu wenige Punkte für den richtigen Lösungsweg geben.

Nur die Englisch-Matura ist ihm ein noch größerer Dorn im Auge: „Die Schüler müssen jedes Jahr 50 % erreichen, um durchzukommen. Bei der Matura sind es dann plötzlich 60 %. Genau das haben wir heuer bei der Matura gespürt“, betont Schenk. Hätte man dieselbe Bewertungsskala wie die gesamten Schuljahre über, wären sechs von acht noch durchgekommen. „Hier trägt man Dinge auf dem Rücken der Schüler aus, die nicht akzeptabel sind“, meint er.

In der HAK traten 22 Schüler zur schriftlichen Matura an, wovon genau eine negativ absolviert wurde. Und die war nicht in Mathematik. „Ich glaube, die Kritik an der Mathematik-Matura geht am Problem vorbei“, sagt HAK-Direktor Manfred Schnabl.

Schnabl: "Aufgaben gut im Vorfeld abgetestet"

Die Matura überprüfe Kompetenzen, also müsse man auch eine gewisse Lesekompetenz aufweisen. Es werden immer Schuldige gesucht, nur nicht bei den Schülern selbst. Es werde nie gefragt, ob sich Schüler zu wenig vorbereitet hätten oder ob sie vielleicht zu schlampig waren. „Wenn es bei einer Schularbeit 18 Prozent ,Nicht Genügend‘ gibt, entspricht das durchaus einer normalen Schularbeit. Wir haben halt nicht nur lauter Wunderwuzzis“, ärgert sich Schnabl.

„Die Aufgaben werden gut im Vorfeld abgetestet. Der Grundgedanke der Zentralmatura ist, Inhalte und Kompetenzen abzufragen, und das ist sicher gegeben“, betont der HAK-Direktor. Am Beurteilungsschema sieht auch Schnabl Verbesserungspotenzial, aber da werde es immer Punkte und Schrauben geben, an denen man drehen müsse.