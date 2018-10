Die obersten Verwaltungsbehörden in den Bezirken feiern einen runden Geburtstag: Vor 150 Jahren, 1868, wurden die Bezirkshauptmannschaften eingerichtet, ein Anlass, der auch in Zwettl mit einem „Tag der offenen Tür“ am Freitag, 19. Oktober, gefeiert wird.

In Zwettl begann damals alles in zwei Häusern und fünf Zimmern mit zehn Mitarbeitern. Heute arbeiten 77 Mitarbeiter in einem dreigeschossigen Dienstgebäude auf 2.500 m – ein sichtbares Zeichen für die Entwicklung, die die Bezirkshauptmannschaften in diesen 150 Jahren vom Arbeitsaufwand her genommen haben.

„Wir sehen und verstehen uns heute als Dienstleistungsbetrieb!“Bezirkshauptmann Michael Widermann

Noch wichtiger hingegen ist eine andere Entwicklung: die vom reinen Hoheitsapparat zu einer unverzichtbaren Service- und Dienstleistungsstelle. „Wir sehen und verstehen uns heute als Dienstleistungsbetrieb“, so Bezirkshauptmann Michael Widermann, der der Zwettler Bezirkshauptmannschaft seit 16 Jahren vorsteht. „Heute sind wir nicht nur gefordert, sondern es wird auch vieles hinterfragt“, erklärt er. Immer wichtiger wird auch für die Bezirksverwaltungsbehörde die beratende Tätigkeit.

Die Aufgaben der Bezirksbehörde sind mit den Jahrzehnten enorm angewachsen, viele zusätzliche Aufgaben in der Verwaltung über alle Bereiche des täglichen Lebens wurden übernommen, die es am Anfang noch gar nicht gegeben hat, denkt man nur an die Ausstellung von Führerscheinen oder die Exekutierung von Tempo- und Alkoholdelikten am Steuer. „Wir sind an den Erfordernissen der geschichtlichen Entwicklung gewachsen“, meint Widermann. Eine der letzten Aufgaben, die übernommen wurden, ist der Schutz der Familie im Rahmen des Sicherheitspolizeigesetzes in Form von Wegweisungen.

„Die große Herausforderung der kommenden Jahre wird die Einbindung der elektronischen Zustelldienste sein“Michael Widermann

Aber auch die Abläufe sind von den technischen Anforderungen her andere geworden, und diese Entwicklung ist noch lange nicht zu Ende. „Die große Herausforderung der kommenden Jahre wird die Einbindung der elektronischen Zustelldienste sein“, meint der Bezirkshauptmann. „Damit ist eine bessere Zugänglichkeit für die Bevölkerung gewährleistet.“ Überhaupt verlange der Bürger immer mehr Transparenz. „Diese wird immer wichtiger“, betont Widermann.

Die Zukunft wird von der von der Landeshauptfrau vorgegebenen 3 D-Strategie geprägt sein: Digitalisierung, Dezentralisierung und Deregulierung, die Abläufe sollen noch einfacher, transparenter und schneller werden, obwohl im Rahmen des Verfahrensexpresses in Zwettl ohnehin 92 bis 98 % der Bescheide bereits innerhalb von dreizehn Wochen fertig sind.

Untergebracht ist die Bezirkshauptmannschaft in einem 1961 errichteten Gebäude am Statzenberg, das in den Jahren 1997 bis 1999 generalsaniert und erweitert wurde. Dort werden am 19. Oktober ab 9 Uhr die Tore für die Bevölkerung geöffnet, es wird Führungen für Schulklassen geben, und die Bürger können alle Amtsräume besuchen und sich bei den Mitarbeitern informieren. Gleichzeitig werden sich die Blaulichtorganisationen (Rotes Kreuz, Polizei…) mit Info-Ständen präsentieren.