Anne Blauensteiner: „Ich darf das, egal, was die Leute sagen“

NÖN: Wir haben Sie anlässlich des Weltfrauentags zum Gespräch gebeten, weil Sie durch die Gründung von „Frau Ida“ in Zwettl Raum für berufstätige Frauen ermöglichen. Es gibt Clubs für Männer, war ein Club für Frauen überfällig? Anne Blauensteiner: Das war für uns gar nicht so die Begründung. Wir wollen die Leistung der Frauen sichtbar machen, das geht nur an einem öffentlichen Ort, wie hier in Zwettl. Viele Frauen arbeiten wegen der Vereinbarkeit von Kindern und Beruf zu Hause. Wertschätzung und Anerkennung für ihren Beruf bekommen Frauen nur, wenn sie gesehen werden.

Der Weltfrauentag wurde ja gegründet, damit Frauen und ihre Anliegen sichtbar werden. Hat er heute noch Wichtigkeit? Blauensteiner: Ja, er ist eine Gelegenheit, wo man vermehrt über diese Frauen-Themen spricht – und gut ist es so.

Sie sind Unternehmerin, Stadträtin in Zwettl, engagiert in der Wirtschaftskammer und nun aktiv bei Frau Ida. Sie sind sichtbar. Wurden Sie als Frau in diese Richtung schon erzogen? Blauensteiner Was ich mache, das ist nicht so selbstverständlich. Ich bin von meinem Vater sehr leistungsorientiert und patriarchalisch erzogen worden. Mein Mann und ich haben uns gegenseitig gefördert, von Beginn an. Als unsere Töchter klein waren, habe ich mich mehr den Kindern gewidmet. Mein Mann unterstützt alles, was ich mache. Das ist auch heute noch nicht so selbstverständlich, dass ein Partner das gutheißt, so umtriebig wie ich mit all meinen Funktionen bin. Ich habe meine Töchter zwar auch strenger erzogen, als ich vorgehabt habe, aber sie haben gelernt, einzufordern, eine gleichberechtigte Rolle im Leben zu haben.

Wenn Sie also tradiert erzogen wurden, wie kommt es, dass Sie sich trotzdem die Freiheit für Ihr Engagement nehmen? Blauensteiner: Zu Leistung und Arbeit wurde ich immer angetrieben. Ich wuchs in einer Landwirtschaft auf, und mein Vater wollte uns immer arbeiten sehen. Ich glaube, dass bei mir ein Umdenken stattgefunden hat, es war ein Prozess, in dem ich gelernt habe, dass ich mir etwas erlauben darf. Ich nehme gerne Herausforderungen an, springe gern ins kalte Wasser, das ist mir, glaube ich, in die Wiege gelegt worden. Da werden die Aufgaben manchmal viel. Ich habe etwa gelernt, Hilfe anzunehmen, wie eine Raumpflegerin für mein Büro zu engagieren, eine weitere Berufsausbildung zu machen oder die interessante Aufgabe anzunehmen, mich im Stadtrat zu engagieren. Und eben dieses Zulassen ist so wichtig für Frauen. Die jungen Mütter heute können auch nicht mehr auf Großeltern für ihre Kleinkinderbetreuung zurückgreifen, weil die meistens selbst noch berufstätig sind. Sie können sich aber erlauben, Kinder-Tageseinrichtungen zu nützen. Da sollte man nicht darauf achten, was die Nachbarn dazu sagen.

Das haben Sie also erst als erwachsene Frau gelernt? Blauensteiner: Ja, das kann man lernen – das hab ich mir mit der Zeit angewöhnt. „Ich darf das jetzt“, egal was die Leute sagen – ich arbeite sehr viel für die Allgemeinheit. Was die Leute über mich sagen, das nehme ich nicht persönlich. Entscheidungsfreiheit für berufliche Dinge, Job und Ausbildung ist für Frauen wichtig, und darauf zu achten, dass man in einem Umfeld lebt, in dem man auch entscheiden darf. Wir wollen Frauen fördern, dass sie wirtschaftlich erfolgreich sind, gemeinsam daran arbeiten, dass sie unabhängiger sind.

Ist für Sie Arbeit ein wichtiger Teil des Lebens, um Wertschätzung zu erlangen? Blauensteiner: Ich glaube, dass die Gesellschaft so gepolt ist, dass sie Arbeit als Grund für Wertschätzung empfindet. Ich glaube, dass es darum geht, für Frauen Arbeit zu ermöglichen – das heißt nicht, dass jede Frau sich entscheiden muss, Vollzeit zu arbeiten oder gleich nach den Kindern wieder zu arbeiten. Das soll eine freie Entscheidung bleiben – wichtig ist, dass die Frauen das Wahlrecht haben und dass niemand anderer für sie die Entscheidungen trifft. Heute geht es darum, Wahlmöglichkeiten und das Bewusstsein zu schaffen, dass die Erwerbstätigkeit einer Frau ein wichtiger Teil ist. Man muss sich der Konsequenzen bewusst sein als Frau, wenn man sich selbst entscheidet, Teilzeit zu arbeiten – dann kommt man in das Pensionsalter und da sind auch die Einkünfte aus der Pension geringer, als wenn man Vollzeit gearbeitet hat.

Fehlen nicht immer noch Rahmenbedingungen, um Familie und Job zu vereinbaren? Blauensteiner: Wenn die Rahmenbedingungen für die Frauen passen, dann können sie sich eher dafür entscheiden, zu arbeiten. Deshalb gibt es bei Frau Ida eine Kooperation mit einer Kinderbetreuung, damit die Frauen sich ihrer Arbeit widmen können, während ihre Kinder gut aufgehoben sind. Auch für nichtselbstständig Tätige haben wir Coworking-Büros geschaffen. Diese stehen auch Männern zur Verfügung. Hier ist der Vorteil, dass Mitarbeiter einer Firma aus Wien etwa hier in Zwettl in ihr Büro gehen können, weil sie etwa im Homeoffice die Infrastruktur nicht haben. Das erspart auch Pendeln und hilft bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. In der Pandemie hat es sich ja gezeigt, dass sich Arbeiten im Dienstleistungsbereich auch aus der Ferne erledigen lassen.

