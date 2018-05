Gleich zwei Arbeitsunfälle ereigneten sich am 24. Mai in der Gemeinde Zwettl innerhalb kurzer Zeit.

Gegen 8.30 Uhr war ein 48-Jähriger aus der Gemeinde in einer Zwettler Firma mit dem Zuschneiden eines Spiegels beschäftigt. Als er diesen umdrehen wollte, machte er einen Schritt rückwärts und stolperte über eine Holzauflage am Boden. Er verlor das Gleichgewicht, und der Spiegel fiel ihm auf den Fuß, wo er ihm eine tiefe, stark blutende Wunde zufügte.

Der Mann wurde nach der Erstversorgung im Landesklinikum Zwettl in das Krankenhaus Horn überstellt.

250 kg-Erdschaufel fiel auf Unterschenkel

An diesem Tag waren ein 46-Jähriger, seine Frau und sein Vater auf einer Wiese vor dem Wohnhaus dabei, rund 2,5 m lange Holzpflöcke zu versetzen. Dafür hatte der Mann an seinem Traktor einen Frontlader mit Erdschaufel montiert, der die Pflöcke in die Erde drückte.

Beim Versetzen eines Pflocks sprang gegen 9.35 Uhr plötzlich die bis zu 250 kg schwere Erdschaufel aus der Verriegelung und fiel aus zwei Metern Höhe zu Boden – auf den Unterschenkel der Gattin (46). Die Frau wurde dabei schwer verletzt und erst in das LK Zwettl eingeliefert und von dort ebenfalls nach Horn überstellt.