Unbekannte Täter stiegen am 11. Juli in zwei Einfamilienhäuser in der Gemeinde Zwettl ein. Die dreisten Diebe warteten nicht erst auf den Einbruch der Nacht, sondern brachen am helllichten Tag, zwischen 11 und 14.30 Uhr, in die beiden Häuser ein. Bei ihrer Einbruchstour stahlen die Unbekannten Bargeld sowie diversen Schmuck.

Beim ersten Einfamilienhaus drangen die Täter durch eine rückwärtige Terrassentür ein. Mit einem Brecheisen oder einem schraubenzieherähnlichen Gegenstand versuchten sie, die Tür aufzubrechen.

Dabei dürfte die Glasscheibe derart unter Spannung gesetzt worden sein, dass die Scheibe zersprang.

Hausbesitzer waren zur Tatzeit nicht daheim

Durch das entstandene Loch gelangten die Einbrecher in das Haus. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Zimmer im Erdgeschoss und im ersten Stock. Die Täter stahlen diversen Schmuck. Während des Einbruches war niemand zu Hause.

Bei einem zweiten Einfamilienhaus gingen die unbekannten Täter zuerst durch den Garten und gelangten so zur Rückseite des Hauses.

Dort nahmen sie den Gitterrost eines Lichtschachtes herunter. Durch den Schacht stiegen sie dann zum Kellerfenster, das sie gewaltsam öffneten.

Auch in diesem Einfamilienhaus war zur Tatzeit niemand zu Hause. Das nutzten die Täter aus und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Die Unbekannten erbeuteten auch in diesem Fall diversen Schmuck und Bargeld.