Eine 29-Jährige aus der Gemeinde Zwettl lenkte ihren Pkw von Jagenbach kommend in Richtung Zwettl. Zur gleichen Zeit lenkte ein 61-Jähriger sein Auto in der Gegenrichtung. Aus bisher ungeklärter Ursache stießen die beiden Fahrzeuge, in einer leichten Kurve frontal zusammen. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden.

Die Hauptanstoßstelle bei den beiden Pkw war jeweils rechts vorne. Beide Lenker wurden nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle ins Landesklinikum Zwettl eingeliefert.

Die freiwilligen Feuerwehren Jagenbach, Dorf Rosenau, Schweiggers und Schloß Rosenau kümmerten sich um die Fahrzeugbergung.

Während der Unfallaufnahme musste der Straßenabschnitt kurzfristig gesperrt werden und eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.