Zweite behördliche PCR-Teststraße ab morgen geöffnet

Nach dem Beschwerderegen wegen der enormen Wartezeiten vor der bisher einzigen behördlichen Teststraße des Waldviertels in Zwettl reagiert nun das Land NÖ prompt und eröffnet morgen Donnerstag bereits eine zweite Teststraße. Dabei handelt es sich um eine Walk-In-Teststraße in der Landwirtschaftlichen Fachschule am Edelhof, die in den nächsten Stunden eingrichtet wird und morgen Donnerstag, ab 8 Uhr geöffnet hat.

Bis zu 1.300 Testungen pro Tag in Zwettl

Pro Tag können in der Drive-In-Teststraße in Zwettl 600 bis 700 Proben pro Tag abgenommen werden, zusätzliche Kapazitäten von 600 Testungen pro Tag bietet nun die zusätzliche Walk-In-Teststraße in Edelhof.

Personell besetzt werden diese beiden Teststraßen durch das Land NÖ.

Zusätzliche Mitarbeiter in „Drive-In“

Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Gesundheits-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig kündigen sofortige Maßnahmen zur Entlastung der Situation rund um den Drive-In in Zwettl an: „Aufgrund der aktuell allgemein hohen Ansteckungszahlen kommt es bedauerlicherweise immer wieder zu Wartezeiten. Daher wurden – zur Entlastung der behördlichen PCR-Teststraße in Zwettl – umgehend Sofort-Maßnahmen eingeleitet. Das engmaschige Netz von 25 behördlichen Teststraßen in Niederösterreich wird bereits ab morgen, 3.2.2022 um 8 Uhr um einen zusätzlichen Walk-In (Anm.: LFS Edelhof in Zwettl) verstärkt. Unser herzlicher Dank gilt allen, die in den behördlichen Teststraßen sowie den Teststraßen in den Gemeinden im Einsatz sind.“

Zusätzlich wurde der „Drive-In“ in Zwettl bereits heute personell verstärkt und das Verkehrsleitsystem an die erhöhte Frequenz angepasst und verbessert.

