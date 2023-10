Zwettls Stadtgeschichte wurde wissenschaftlich aufgearbeitet

Zur Präsentation der Stadtgeschichte lud die Stadtgemeinde Zwettl in den Veranstaltungssaal der RAIBA Zwettl. Sichtlich vom großen Interesse des Publikums überrascht - der Veranstaltungssaal war bis auf den letzten Platz gefüllt - bemerkte Bürgermeister Franz Mold anerkennend: „Ich danke allen Besuchern für ihr bekundetes Interesse um die Geschichte der Stadt Zwettl. Schließlich gibt es heute eine Reihe zusätzlicher Veranstaltungen in der Umgebung.“

Elisabeth Moll vom Stadtarchiv moderierte und präsentierte zahlreiche Wissenschafter, welche Referate zum Mittelalter, zur Frühen Neuzeit, zum 19. Jahrhundert und 20. Jahrhundert vortrugen.

Die Stadtgemeinde Zwettl und der Verein Netzwerk Geschichte NÖ gingen 2018 eine Kooperation ein. Das Ziel, die Geschichte der Stadt Zwettl wissenschaftlich zu erarbeiten, wurde an diesem Abend durch ausgewählte Beiträge der Geschichtsforscher dargestellt. Die Ergebnisse, die sie gemeinsam mit ihren Mitarbeitern erarbeiteten, bilden den Kern eines neuen Zuganges zur Stadtgeschichte.

Während aus dem Mittelalter nur wenige Aufzeichnungen vorliegen, sind aus dem 20. Jahrhundert viele Dokumente und fotografische Darstellungen vorhanden. Kurios mutet allein die Tatsache an, dass gerade unter dem neuen Raiffeisensaal die ältesten Tonscherben aus der Zwettler Vergangenheit gefunden wurden, wie RAIBA Obmann Gerhard Preiß bestätigte.

Das Interesse einer Publikumsfrage nach dem Standort der legendären Kuenringerburg, konnte „Mangels an eindeutigen Funden“ von den Geschichtsforschern nicht beantwortet werden.

Was die Beurteilung der Zeitgeschichte durch die Historiker Stefan Eminger und Josef Prinz betraf, sieht man die damalige Zeit im Jahre 2023 unter einem anderen Gesichtspunkt als vor 40 Jahren. Der Nationalsozialismus war mitten in Zwettl stark vertreten und betraf nicht nur „die anderen und den Rest der Welt“. So lautete auch der Untertitel der Veranstaltung „Zwettl - eine typische Kleinstadt in Niederösterreich.

„Sobald wie möglich werden die Forschungsergebnisse in Buchform erscheinen“, versprach Vizebürgermeisterin Andrea Wiesmüller. Abschließend dankte sie Roman Zehetmayer, Martin Scheutz, Oliver Kühschelm, Stefan Eminger und Josef Prinz für ihre Forschungsarbeiten sowie Gabriele Kramer-Webinger und Katalin Mezö für die musikalische Umrahmung.