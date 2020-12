Der Zwettler Michael Mayerhofer arbeitet in Beirut für den Frieden. Über das Internet erzählte er der NÖN von seinem dortigen Leben.

Im vergangenen August erschütterte eine gewaltige Explosion die libanesische Hauptstadt Beirut. Über die Medien erreichte die schlimme Nachricht auch die Familie Josef und Christine Mayerhofer in Zwettl. Beide bedrückte das Unglück besonders. Ihr Sohn Michael und dessen libanesische Frau Sabine arbeiten und leben unweit des Explosionsortes. Ein beklemmendes Gefühl und Stunden des bangen Wartens folgten. Dann kam die Entwarnung: „Wir sind wohl auf, uns geht es gut“ beruhigte das junge Ehepaar.

Einige Wochen später besuchte das Paar Michaels Elternhaus in der Weitraer Straße. „In unserer Wohnung gab es nur einige Glasschäden. Anfangs konnten wir das Geschehen gar nicht richtig einordnen. Wir sind ein, zwei Kilometer vom Explosionsort entfernt. Dennoch fühlte es sich an, als sei die Explosion direkt neben unserem Gebäude passiert wäre“, berichtet Michael Mayerhofer der NÖN.

Der Zwettler arbeitet seit 2018 als Berater für eine deutsche Nicht- Regierungs-Organisation (NGO) in der libanesischen Hauptstadt an einem Projekt zur Unterstützung des Friedensprozesses in Syrien.

Nach der Explosion ist in Beirut vieles zerstört. privat

Als HAK-Absolvent des Jahres 2007 entschied er sich nach der Matura für den Grundwehrdienst beim Bundesheer in der Liechtensteinkaserne. Die in Allentsteig gebotene Möglichkeit zu einem anschließenden Einsatz im Kosovo sollte seinen weiteren Lebensweg bestimmen. Der dortige Kontakt mit bisher ungekannten politischen und ethnischen Problemen, ließen seinen Entschluss zu einem Studium der Politikwissenschaften reifen. Erst an der Uni Berlin, dann an der Uni Wien schloss er sein Studium mit einem Master- Grad ab. Es folgten zahlreiche Praktika im In- und im Ausland, die ihm die Möglichkeit eröffneten, bei internationalen Organisationen tätig zu werden.

Stimmung durch Corona sehr gedrückt

Erstmals zog es Michael Mayerhofer 2015 nach Triopolis. Ein Jahr später wurde ihm eine Stelle als Programmdirektor für eine syrische Organisation in der Südosttürkei angeboten. Trainingsprogramme für Lokalräte der syrischen Opposition sollten der Förderung eines demokratischen Entwicklungsprozesses dienen. Ab 2018 saß er wieder in seinem Beiruter Büro. Trotz verschlechterter Lebensbedingungen bezeichnet er den Libanon als schönes und vielfältiges Land und sagt: „Die Bewohner haben mich immer freundlich aufgenommen“. Inzwischen hat Michael Mayerhofer seinen Heimaturlaub längst beendet.

Die Schäden der Explosion sind noch lange nicht beseitigt, da beutelt eine weitere politische Krise und die Coronapandemie das Land. Auszugsweise berichtet Mayerhofer über die Situation: „Seit einiger Zeit befinden wir uns im Libanon wieder in einem Lockdown. Die Stimmung im Land ist sehr gedrückt. Die Gegend, durch die wir vor kurzer Zeit gingen, war vor der Explosion eine belebte Restaurantstraße mit teuren, neuen Wohnungen. Viele Restaurants sind noch immer geschlossen oder werden nie wieder aufmachen.“