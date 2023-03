Acht neue Motive für „Kunst am Bierdeckel“

Die künstlerisch gestalteten Bierdeckel der Privatbrauerei Zwettl gehen in eine neue Saison. Zur bereits 24. Auflage der Aktion „Kunst am Bierdeckel“ gibt es wieder acht neue Bierdeckel mit authentischen Waldviertler Motiven, künstlerisch gestaltet von Willibald Zahrl. Im Veranstaltungssaal der Firma Waldland in Oberwaltenreith wurden die Bierdeckel erstmals der Öffentlichkeit präsentiert und werden ab sofort den Gastronomie-Partner in Niederösterreich und Wien zur Verfügung gestellt werden.

Auch eine wichtige Botschaft soll mit den neuen Motiven transportiert werden. „Wir möchten mit der neuen Edition die Wichtigkeit von Wald und dessen Schutz betonen," meint Geschäftsführer Karl Schwarz. Die Motive der aktuellen Edition widmen sich unterschiedlichen Bäumen und Kulturlandschaften sowie Kulturdenkmälern im Waldviertel und entstanden in enger Kooperation zwischen dem „Verein zur Förderung des Waldes", Künstler Willibald Zahrl und der Brauerei. So wurden bewusst Bäume für die Abbildungen ausgesucht, die eine wichtige Bedeutung für die Erhaltung und Sicherung eines klimafitten Waldes besitzen. Zahrl porträtierte Laubbäume und tiefwurzelnde Nadelbäume, die mit den geänderten Umweltbedingungen gut zurechtkommen.

Bei der Zusammenführung von Bäumen mit Kunstdenkmälern, Burgen und Klöstern hätte er auch auf geschichtliche Tradition großer Wert gelegt. So finden sich Eichen neben dem Zisterzienserstift Zwettl abgebildet, da dieser Baum in der Gründungslegende des Stiftes eine große Rolle spielt - selbst am Hochaltar der Stiftskirche findet sich eine Eiche anstelle eines Heiligenbildes. Ebenso wurden Birken am Franzosenstein in Bad Traunstein und der Laubwald vor dem Schloss Rosenburg vom Künstler mittels kolorierten Federzeichnungen eingefangen.

Mittlerweile mehr als 120 verschieden Motive abgebildet

Die kunstvoll gestalteten Bierdeckel der Zwettler Brauerei erfreuen sich seit mittlerweile 30 Jahren großer Beliebtheit. So wurden im Rahmen von „Kunst am Bierdeckel“ bereits mehr als 120 verschiedene Motive auf Bierdeckeln abgebildet. „Unsere Bierdeckel sorgen für Unterhaltung und sind darüber hinaus begehrte Sammlerstücke", schildert Karl Schwarz.

Der Einladung zur Präsentation im Waldland-Saal folgten natürlich zahlreiche Partner aus der Gastronomie und viele Vertreter aus der Politik, etwa Nationalrat Lukas Brandweiner oder Bezirkshauptmann Markus Peham. Andy Marek führte durch die Veranstaltung. Die neuen Bierdeckel waren auch in der „XXL-Version“ zu sehen. Die Riesenbierdeckel wurden an die Vertreter der entsprechenden Motive übergeben. Bier und Kultur, das gehört zusammen.

