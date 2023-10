Die Kapelle in der Kapelle

Zum Abschluss der Sommersaison wurde die Kapelle vom Schloss Waldreichs mit Big Band-Klängen gefüllt. Die 18-köpfige Formation der Zwettler Big Band mit ihrem Gesangsgast Peter Dürr präsentierte so manchen Ohrwurm und Dürr erinnerte dabei ein bißchen an Robby Williams. Dieser hat schließlich mit seinem Album „Swing When You’re Winning“ auch einmal erfolgreich in das Big Band-Genre geschnuppert. „Nothing From Nothing“ von Billy Preston oder „The First, The Last, My Everything“ von Barry White krochen dabei bis unter die Haut.

Die Zwettler Big Band wurde als erstes Ensemble dieser Art im Waldviertel 1985 von Josef Paukner gegründet. Der aktuelle Kapellmeister ist Christian Helmreich. Er versorgt die Band auch regelmäßig mit eigenen Arrangements und Kompositionen. Das Management obliegt Alexander Kastner. Bei den Instrumentalisten gibt es meist wenig Veränderungen, doch hat sich durch das mittlerweile fast 40-jährige Bestehen eine Art "Musikerpool" entwickelt. Eine weitere Besonderheit und sicherlich ein Mitgrund für das langjährige Bestehen des Ensembles ist die Tatsache, dass viele der Mitglieder Berufsmusiker sind und so einen permanent hohen Level an Qualität beitragen können. Und auch der Nachwuchs findet seinen Platz: Neben Michael Loidl am Schlagzeug und Maximillian Kastner am Bass war in Waldreichs erstmals Claus Schierhuber an der Posaune mit dabei. Die Instrumentalisierung der Band ist im Prinzip immer dieselbe und besteht aus Rhythmusgruppe (Bass, Schlagzeug, Gitarre und Klavier), fünf Saxophonen (Alt, Tenor und Bariton), vier Posaunen und fünf Trompeten.

Der Reinerlös dieser Veranstaltung kommt dem gemeinnützigen Zweck der Windhag-Stipendienstiftung für NÖ vom Gut Ottenstein zugute. Erwähnenswert sei auch, dass Bernhard Berger vom Gut Ottenstein gleichzeitig als Trompeter der Big Band und quasi Hausherrstellvertreter in einer Person auftrat.