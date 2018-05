Die Vorbereitungen für das 3. Zwettler Braustadtfest, das von 8. bis 10. Juni erstmals in der Promenade im Zwettltal über die Bühne geht, laufen auf Hochtouren. Der Auftakt fand quasi mit der Veranstaltungspräsentation bereits am Freitag, 25. Mai, in der Brauerei statt.

Das Fest, das vom Wirtschafts- und Tourismusmarketing (WTM) in Zusammenarbeit mit Stadtgemeinde und Privatbrauerei veranstaltet wird und unter dem Motto „o‘gschlogn is und aufkocht wird“ steht, sei eine „unermessliche Imagewerbung für die Stadt“, so WTM-Obmann Martin Fichtinger. Mit dem neuen Veranstaltungsort, „dem schönsten Teil der Stadt“, könne man nicht nur das Rahmenprogramm viel effizienter durchführen, man werde auch Zwettl als Stadtmauerstadt gerecht, betonte Fichtinger.

„Ich freue mich, dass wir mit einem gemeinsamen Gefühl für diese Stadt dieses große Fest veranstalten können“Hauptorganisatorin Monika Prinz

„Ich freue mich, dass wir mit einem gemeinsamen Gefühl für diese Stadt dieses große Fest veranstalten können“, meinte Hauptorganisatorin Monika Prinz. Sie erläuterte das Konzept des Festes, das auf drei Säulen basiert. Zentrales Thema ist die Kulinarik, zweite Säule ist ein überregionaler Schmankerlmarkt, und nicht zuletzt spielt das Rahmenprogramm mit viel Musik, einem Actionpark, Kinderbetreuung, Trachtenmodenschau usw. eine große Rolle. Das alles wird unter einem Motto zusammengefasst: „Genuss“.

„Wir sind stolz, dass wir Braustadt sein dürfen“, meinte Bürgermeister Herbert Prinz, für den dieses Fest „von überregionaler Bedeutung für die Gemeinde“ ist. Er lobte außerdem die „einmalige Zusammenarbeit“ von WTM, Gemeinde, Wirten und Sponsoren.

Christian Schierhuber gab abschließend stellvertretend für seine Wirtekollegen einen kleinen Einblick in die Speisekarte des Braustadtfestes, auf der natürlich auch Speisen mit bierigem Hintergrund zu finden sind.