Das Restaurant „Martini“ kocht wieder

Nach mehr als 20-jähriger durchgehender Nutzungszeit der Großküche St. Martin der Zwettler Bürgerstiftung ohne einen einzigen Ruhetag war es notwendig, diverse Sanierungs- und Umbauarbeiten durchzuführen sowie die Einrichtung insgesamt wieder an die technischen und auch hygienerechtlichen Standards der heutigen Zeit anzupassen. „Auch der anliegende Restaurantbereich „Martini“ hat im Laufe der Zeit seine Abnützungsspuren abbekommen und wurde entsprechend adaptiert“, erklärt Direktor Franz Oels. So hat man den alten Fliesenboden durch einen modernen Vinyl-Holzdekorboden ersetzt, der zu einer angenehmen Raumatmosphäre stark beiträgt. „Künstlerische Wand-Dekorelemente von der Waldviertler Künstlerin Renate Amon sowie raffinierte Holzeinbauten der Tischlerei Koppensteiner aus Merzenstein mit flexiblen Blumen-Paravents tragen das Übrige zu einem Klima des Wohlfühlens bei“, so Direktor Oels. Und: Eine moderne und energiesparende LED-Beleuchtung durfte dabei nicht fehlen.

Die Küche nimmt am 15. Oktober wieder den Vollbetrieb auf. Restaurant samt Cafébetrieb hat ab diesem Tag ebenso wieder geöffnet und steht als öffentliches Lokal den Gästen ohne Ruhetag wieder zur Verfügung. Direktor Oels: „Neben den bereits gewohnten täglichen Wahlmenüs sollen neue kulinarische Akzente und Trends mit mehr Vielfalt, Regionalität und saisonalen Ausrichtungen bis hin zu Angeboten aus der klassischen à la carte-Küche den Gast ansprechen und verwöhnen.“

Im Frühjahr 2024 ist auch eine Umgestaltung und Vergrößerung des bestehenden Schanigartens beim Haupteingang geplant, sodass dieser im Sommer 2024 gleichermaßen für die Gäste und Bewohner des Hauses an Attraktivität gewinnen und selbstverständlich auch barrierefrei sein wird.

Ein Blick in das neue Restaurant "Martini". Foto: Bürgerstiftung, Bürgerstiftung