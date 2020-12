Das Eislaufen ist ab dem 19. Dezember in Zwettl wieder möglich. Bis dahin arbeiten die Mitglieder des ESV-Zwettl mit Hochdruck an der Kunsteisproduktion. Heuer wird die Kunsteisbahn auch am 24. und 25. Dezember sowie am 1. Jänner offen sein.

„Wir haben erst in der Vorwoche erfahren, dass wir unsere Eislaufbahn öffnen dürfen. Seither wird eifrig gearbeitet“, betont ESV-Obmann Josef Layer. Für die Eisaufbereitung sind einige Arbeitsschritte nötig. Es müssen die Kühlschläuche aus den Schächten geholt und aufgelegt werden. Dann gibt es die Dichtheitsprobe: „Dazu lassen wir einige Tage die Kühlflüssigkeit in den Schläuchen zirkulieren. Tritt keine Flüssigkeit aus, dann wird mit der Eisproduktion begonnen“, betont Layer, und: „Ich bin zuversichtlich, dass die heurige Saison am 19. Dezember gestartet werden kann.“ In den vergangenen Jahren erfolgte der Startschuss der Eislaufsaison immer um den 10. November.

Aber heuer ist alles anders, auch beim Eislaufen. „Wir haben heuer keine Saisonkarten. Man weiß ja nicht, wie lange das Eislaufen überhaupt möglich ist bzw. sein darf. Außerdem gibt es 10er-Block-Karten, die auch in der nächsten Saison gültig sein werden, und natürlich die Tageskarten“, erklärt Layer. Beim Eintritt, bei der Kassa und in der Garderobe gilt die Abstandsregelung und die Eisläufer müssen in diesen Bereichen Masken tragen. Am Eis direkt gilt keine Maskenpflicht. Bei der Verwendung der Fahrhilfen müssen Handschuhe getragen werden. Weiters stehen Desinfektionsmittel zur Verfügung und es gilt eine Einbahnregelung. Kontaktflächen und Leihschuhe werden einer Oberflächendesinfektion zugeführt. „Auf der Eisfläche dürfen sich maximal 180 Eisläufer befinden. All diese Maßnahmen werden von unseren Funktionären, die den Ordnerdienst übernehmen, auch kontrolliert“, weiß Layer. Nicht nur in den Garderoben können die Eisläufer ihre Schuhe wechseln. Es gebe auch im Freien und unter einer Pergola ausreichend Platz dafür.

Die Kunsteisbahn in Zwettl steht ab 19. Dezember für Eisläufer zur Verfügung. ESV Zwettl

Laut dem Obmann wurden bereits im Sommer am Eislaufplatz einige Neuerungen geschaffen: „Wir haben eine neue LED-Beleuchtung installiert und die Tonanlage erneuert.“ Diese sollen das Eislaufen noch attraktiver machen (die NÖN berichtete). Leider sind derzeit keine Eisdiskos oder Eisfeste erlaubt, auch das Abendeislaufen darf nicht stattfinden. Dafür wird die Kunsteisbahn erstmals am 24. Dezember von 10 bis 12 Uhr geöffnet, am 25. Dezember und am 1. Jänner ist, so wie an allen anderen Tagen auch, von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr geöffnet. Der Gastronomiebetrieb ist jedoch geschlossen.

„Wir bieten auch Eislaufkurse für Kinder während der Weihnachtsferien an. Die Gruppengröße ist mit sechs Personen beschränkt. Je nach Interesse werden wir die Kursteilnehmer in mehrere Gruppen aufteilen“, betont Layer. Anmeldungen sind an der Kassa möglich.

Trotz des mehr als einen Monat späteren Saisonstarts hoffen die Funktionäre des ESV Zwettl auf eine gute Eislaufsaison 2020/21. „Auch wenn derzeit keine Eishockey-Trainings und Meisterschaftsspiele stattfinden dürfen, ist das Eislaufen derzeit das einzige Wintersport-Vergnügen, das Kinder und Erwachsene haben. Die Schilifte dürfen ja erst ab Weihnachten starten“, meint Layer. Natürlich müsse auch die Witterung mitspielen, damit dieses Vergnügen länger ausgekostet werden kann. „Starker Föhnsturm ist der größte Feind des Kunsteises, gefolgt von der direkten Sonneneinstrahlung oder dem Regen .“