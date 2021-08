Bereits zum zweiten Mal in diesem Sommer stellte "Quizmaster" Alexander Leutgeb die Teilnehmer des Zwettler Hof-Quiz' im Innenhof des Gasthauses zur Goldenen Rose vor knifflige Fragen. 22 Teams rätselten diesmal am 18. August mit. Abgefragt wurde wieder Skurriles (Welche österreichische Gastronomenfamilie erfand die Hüpfburg? - Kolarik, die auch das Schweizerhaus im Wiener Prater gründeten), aktuelle Themen wie die Olympischen Spiele (Welcher Athlet ist der bisher erfolgreichste Olympionike? - Michael Phelps mit 28 Medaillen) und lokale Zusammenhänge (Wo wurde der Dichter Robert Hamerling geboren? - Kirchberg am Walde).

In drei Runden sammelte das Team "Die 6 lustige 4" die meisten Punkte (23), auf Platz zwei folgten "Mundl & seine Hühner" (22). Nach einem Stechen aus vier drittplatzierten Teams setzte sich das Team "Zwettler Genussfreunde" (18 Punkte) schließlich durch. Die Frage dazu lautete: Wieviel Stück Wild schoss Kaiser Franz Joseph zu Lebzeiten? Richtig waren stolze 55.000 (!) Stück. Für die Stockerl-Teams gab es jeweils ein fünf-Liter-Partyfass der Zwettler Privatbrauerei sowie Gutscheine des Gasthauses zur Goldenen Rose. Erstmals erhielt diesmal auch das Team mit der lustigsten Antwort einen Preis - einen Gutschein von Nah & Frisch. Auf die Frage, wie der Sänger "Josh." mit bürgerlichem Namen heißt (Johannes Sumpich) antwortete das Team "Arthur Ewing and his Musical Mice" mit einer umgetexteten Textstelle des aktuellen Hits "Expresso & Tschianti": "Ist doch egal wie der heißt."

Für Fans von "Josh." hatte Leutgeb eine Überraschung parat: Der Musiker wird am 12. Oktober in der Zwettler Stadthalle ein Konzert spielen.