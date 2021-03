„Wir werden diese Pandemie nur loswerden, wenn es uns gelingt, den Impfstoff an die Leute zu bringen“, erklärte ÖVP-Bürgermeister Franz Mold in einer Pressekonferenz dazu. Für den ersten Termin am 26. März stehen 500 Impfdosen zur Verfügung. Geimpft wird mit dem Vakzin von Moderna.

Die Termine für die Erstimpfung sind am 26. März und 9. April jeweils von 8 bis 12 sowie 13 bis 17 Uhr. Die Zweitimpfungen sollen am 23. April und 7. Mai über die Bühne gehen. Rechnerisch könnten mit dem bis jetzt zugesicherten Impfstoffkontingent also in dieser ersten Phase etwa 1.000 Menschen immunisiert werden.

Wie man sich anmeldet

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über die Homepage von Notruf Niederösterreich unter www.impfung.at/termin. Aktuell können nur Personen über 72 Jahren und Hochrisikogruppen einen Termin buchen. Personen der Hochrisikogruppe sollen wenn möglich ein Risikoattest mit zur Impfung bringen.

Weil erfahrungsgemäß Termine kurzfristig storniert werden oder angemeldete Personen nicht erscheinen, wird eine Warteliste geführt. Mitarbeiter des Bürgerbüros (Telefonnummer: 02822/5030) setzen Personen, die die Impfkriterien erfüllen unter Angabe ihrer Daten auf diese Warteliste. Falls für solche Personen kurzfristig eine Impfmöglichkeit bestehen sollte, werden sie direkt am Impftag telefonisch kontaktiert.

Impfung ausschließlich durch Ärzte

Für die Impfaktion übernahm Gesundheitsstadtrat Manfred Weissinger die Organisation des medizinischen Personals. Die Impfungen werden Ärzte des Landesklinikums Zwettl sowie Zwettler Stadtärzte durchführen. Als medizinischer Leiter wird der ehemalige Leiter der Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin Thomas Janous vor Ort sein.

Als Impfkoordinator fungiert Stadtamtsdirektor Hermann Neumeister. Gemeinsam mit Manfred Weissinger und Mitarbeitern der Stadtgemeinde wurde die Impfstraße in nur zwei Wochen organisiert. Für den Standort der Stadthalle in Zwettl spreche vor allem der große Parkplatz und das dortige Einbahnsystem. Auch weil Turnunterricht des Gymnasiums aktuell in der Halle coronabedingt nicht stattfinden dürfe und es ohnehin keine Veranstaltungen dort gibt, eigne sich die Stadthalle optimal, erklärte Bürgermeister Mold.

Bald weitere Impfstraßen im Bezirk?

Neben Zwettl könnte es in Zukunft auch eine Impfstraße in Groß Gerungs geben. Gespräche darüber gab es bereits mit Notruf 144, bestätigt ÖVP-Bürgermeister Maximilian Igelsböck der NÖN: „Wir sind in der Bereitschaftsphase.“ Aktuell fehle aber vor allem der Impfstoff für weitere Impfstraßen im Bezirk. „Wir gehen davon aus, dass wir bei uns starten, wenn die Massenimpfungen anlaufen“, sagt Igelsböck.