Aufsehenerregendes aus Übersee: In Großbritannien ist nach ersten Meldungen eine neue, hochansteckende Mutation des Coronavirus aufgetreten. Österreich verhängte darauf ein Landeverbot für Flüge. Davon ist auch ein Zwettler betroffen: Der 28-jährige Bernhard Goldnagl wird mit seiner Familie in der Heimat heuer nur per Skype feiern.

Er lebt seit einigen Jahren in London. Mit dem Weihnachtsbesuch in Zwettl wird es nichts: „Die Entscheidung, nicht nach Österreich zu fliegen, kam aber schon vor den Meldungen vom Wochenende“, erklärt Goldnagl. Denn seit 19. Dezember müssen Besucher von der „Insel“ zehn Tage lang in Quarantäne. „Ich wollte einfach auf Nummer sicher gehen und ja nichts nach Österreich ‚importieren‘. Aufpassen muss man schon“, sagt Goldnagl.

Bereits im November war das Land im Lockdown. Aktuell habe man Stufe 4 erreicht – auf einer ursprünglich dreistufigen „Corona-Skala“, sagt Goldnagl: „Die neue Ebene kam mit der Mutation dazu.“ Er selbst war vor einer Woche krank – glücklicherweise „nur“ mit einer Angina. Angst vor der Corona-Mutation hat er aber nicht: „Ich bin einer der Vorsichtigen und bleibe so gut es geht daheim.“

Goldnagl kann heuer zwar nicht mit seiner Familie in Zwettl Weihnachten feiern – ganz ohne Heimat läuft der Heilige Abend aber nicht ab: „Meine Familie hat mir vergangene Woche die Weihnachtspackerl geschickt. Die liegen schon unter meinem kleinen Christbaum.“ Nach der Ankündigung am Wochenende über die Mutation waren die Straßen in London übrigens voll, sagt Goldnagl: „Die Bahnhöfe waren vollgepackt. Wenn da ein Superspreader dabei ist...“