Ausschlaggebend für die Jury waren nicht nur die perfekte Optik des Spar-Marktes, sondern auch Kriterien wie Sortimentsvielfalt, Frischekompetenz, innovative Ideen bei der Verkaufsförderung, sowie Freundlichkeit und Kompetenz der Mitarbeiter. Auch eine Gesamtmarkt-Umsatzsteigerung zum Vorjahr und die Bewertung der Kundenzufriedenheit wurden bei der Wahl berücksichtigt.

Vom Lehrling zum Marktleiter

Marktleiter Josef Polt hat allen Grund stolz zu sein. Als ehemaliger Spar-Lehrling hat er seine Karriere im Unternehmen erfolgreich fortgesetzt und gezeigt, wie Karriere bei Spar funktioniert. Seit 2011 ist er nun Marktleiter des Spar-Marktes in Zwettl. „Danke an unsere Kundinnen und Kunden - ich freue mich sehr über diese Auszeichnung und sehe es als Bestätigung und Ansporn für mein Team und mich. Eines ist mir noch wichtig - wir haben hier in Zwettl auch die freundlichsten Kundinnen und Kunden“, sagt Josef Polt zur Auszeichnung.