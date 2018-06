Wer am Freitag, 22. Juni, im Zwettler Stadtamt anrief und sich mit Bürgermeister Herbert Prinz verbinden lassen wollte, hatte Pech. Grund war die Übersiedelung des Serverraumes vom Erdgeschoss in das erste Obergeschoss im Rahmen des Umbaus des Stadtamtes (die NÖN berichtet laufend).

Im Zuge der Umstrukturierung wandert auch die Finanzabteilung nach oben. Sie teilt sich das Büro mit dem Serverraum. Die EDV-System-Verantwortlichen Franz Almeder (im Bild rechts) und Reinhard Anton (links) hatten über das Wochenende alle Hände voll zu tun: 22 Kilometer Kabeln verlaufen im Stadtamt. Damit käme man vom Büro der beiden bis nach Ottenschlag.

2002 sind wir beim Zwettler Hochwasser mit unserer EDV abgesoffen. Das kann uns jetzt nicht mehr passieren.Hannes Meisner

Nebeneffekt der Arbeiten: Der Telefonbetrieb und Email-Verkehr im Stadtamt, alten Rathaus, Stadtmuseum, Bauhof und Stadtarchiv war von Freitag bis Montag lahm gelegt. Die Außenstellen mit eigenem Telefonanschluss – Stadtbücherei, Kindergärten und Kläranlage – waren telefonisch erreichbar. „Seitdem wir wieder online sind, wurden die beim Provider zwischengespeicherten Mails zugestellt“, erklärt der Projektleiter des Umbaus, Hannes Meisner.

Einen Vorteil biete die Übersiedelung: „2002 sind wir mit der EDV beim Hochwasser abgesoffen. Das kann jetzt nicht mehr passieren“, so Meisner.

Kurioses Detail am Rande: Weil das Kassensystem der Zwettler Parkgarage ebenfalls am EDV-System hängt, war sie Freitag und Samstag außer Betrieb, man konnte gratis parken.

(Fast) ohne Komplikationen verläuft währenddessen der Umbau des Stadtamtes. Einzig bei der Lieferung der neuen Möbel für die dritte Juliwoche gab es Schwierigkeiten. „Knapp vor der Produktion ging die Firma in Konkurs. Wir fanden aber rasch Ersatz. Die drei Wochen Verzögerung holen wir bis zum Projektende im Juni 2019 locker auf“, so Meisner.

Da war der neue Serverraum noch (fast) leer: Projektleiter des Stadtamt-Umbaus Hannes Meisner zeigt, wo ab sofort die Kabeln zusammenlaufen.

| Markus Füxl

Der Neubau des zweiten Obergeschosses ist bereits baulich abgeschlossen. Ab der Kalenderwoche 30 übersiedeln alle Mitarbeiter in das zweite Obergeschoss. Das Standes- und Meldeamt wird in dieser Zeit in insgesamt sechs Containern am Platz vor dem Stadtamt unterkommen.

Anfang August startet die zweite Bauphase. Dabei werden in den Büros im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss alle Möbel entfernt. Einzig der große Sitzungssaal bleibt unberührt: „Wir haben den Saal nach dem Hochwasser saniert. Er ist noch wunderschön und dient in der Übergangsphase als Aktendepot.“ Die Gemeinderatssitzungen finden deshalb ab sofort im Sparkassensaal statt.

Ab 6. August sind der Bürgermeister und das Sekretariat sowie die Stadtamtsdirektoren, das Bauamt und die Personalvertretung im zweiten Obergeschoss zu finden. Das Stadtarchiv bleibt bis zur feierlichen Eröffnung 2019 im Bauhof, die Kulturabteilung im Rathaus.

Zwischen 6. August und 9. September müssen Besucher den jetzigen Hintereingang und die hintere Stiege im Amt benutzen.

Bauarbeiten bis Mai 2019 abgeschlossen

Ab 9. September ist der Haupteingang wieder geöffnet. Über eine überdachte Passage nach dem Eingang verläuft dann ein gesicherter Zugang zum Stiegenhaus.

Die baulichen Arbeiten dürften bereits im Mai 2019 abgeschlossen sein. Als letzten Feinschliff warten dann noch die Außenanlagen sowie die Fassade mit einem neuen Anstrich. Eine feierliche Eröffnung des umgebauten und sanierten Stadtamtes ist für Mitte Juni geplant.