An zwei Tagen präsentierten die Schüler das breite und große Angebot.

Unter dem Motto „Wir sind Vielfalt“ bot das Gymnasium Zwettl bereits zum 19. Mal in der Zwettler Stadthalle zwei Stunden lang ein beeindruckendes und vielseitiges Programm.

Die Palette reichte von mathematischen und naturwissenschaftlichen Beiträgen über musikalische, kreative und tänzerische Darbietungen. Dabei war in sehr vielen Beiträgen besonders das schauspielerische Talent der Schüler gefragt, als ein „Vater“ und seine „Tochter“ mit kurzen lustigen Dialogen überaus gekonnt durch das bunte Programm führten.

Präsentiert wurde natürlich auch die Sprachenvielfalt der Schule, in der neben Englisch, Französisch, Latein, Altgriechisch und Russisch auch Spanisch und Chinesisch als unverbindliche Übungen angeboten werden. Bei der Vorstellung der neu eröffneten Sportklasse in der Oberstufe begeisterten die Schüler vor allem mit Salti und Überschlägen das Publikum. Ein Indoor-Feuerwerk sorgte bei einigen Beiträgen für einen spektakulären Rahmen.

Livebilder während der Veranstaltung

Das Filmteam der Medienkundegruppe lieferte über die große Leinwand während der gesamten Veranstaltung nicht nur Livebilder, sondern in den kurzen Pausen auch bunte Bildcollagen und Videos von den Erfolgen und Veranstaltungen der Schule. Die Einheit der Schulgemeinschaft wurde mit dem Abschlusslied „We are the world“ vor Augen geführt.

Besonders gelobt wurde die Organisation der Gymnasiade, die unter der Gesamtleitung von Cornelia Rudig stand. Überraschenderweise war die nervliche Anspannung bei allen Akteuren nur wenig spürbar, kamen doch an zwei Aufführungstagen weit mehr als 2.000 Besucher in die Zwettler Stadthalle. Für 2021 wird die 20. Gymnasiade geplant, ist man sich im Gymnasium bereits jetzt sicher.