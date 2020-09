Das ursprünglich im April geplante Event findet heuer zum 22. Mal statt und hat sich mittlerweile zu einer bedeutenden Informationsveranstaltung für Klein- und Mittelbetriebe zum Thema Digitalisierung entwickelt. Über zwanzig Fachvorträge wird es dieses Jahr geben, dafür stehen zwei Livestreams zur Verfügung.

Macho spricht in ihrem Vortrag „Informationssicherheit – (Un-)Sicherheitsfaktor Mensch“ ab 11 Uhr im Stream 2 über das gerade besonders aktuelle Thema „Sicherheit und Digitalisierung“. Macho erklärt: „Die eigenen Mitarbeiter müssen in die Sicherheitskonzepte in der IT stark miteinbezogen werden. Der Mensch ist Teil des Systems, daher ist es umso wichtiger, das Team in Sachen IT-Sicherheit und den richtigen Umgang mit Systemen zu schulen.“

Pascher bringt das Digitalisierungspotenzial von Organisationen in seinem Fachvortrag ab 16.50 Uhr auf den Punkt: „Im Alltag sehen wir immer wieder, dass trotz der zunehmenden Digitalisierung das Potenzial in mittelständischen Unternehmen noch nicht genutzt wird. Mit den geeigneten Apps und Anwendungen lassen sich sehr schnell bessere Organisationsprozesse erzielen – besonders in Kommunikation und Organisationsentwicklung.“

Einsteigen in den Livestream, bei dem auch direkt Fragen an die Vortragen gestellt werden können, kann man über die Homepage der Wirtschaftskammer. Das Programm startet um 9.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, die Möglichkeit dazu wird es aber in Kürze geben.