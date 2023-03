Noch kein Nachfolger für Schönbacher Gemeindearzt gefunden

Der Pensionsantritt von Gemeindearzt Friedrich Wagner in Schönbach mit Ende März steht unmittelbar bevor (die NÖN berichtete). Ein Nachfolger ist noch nicht in Sicht. „Es gibt aber mögliche Interessenten“, gibt Bürgermeister Ewald Fröschl bekannt.

Derzeit würden Gespräche mit Ärzten laufen, die Interesse an dieser Kassenplanstelle haben. „Ob daraus etwas Fixes wird, ist aber offen“, sagt Fröschl. Für einen Nachfolger von Gemeindearzt Wagner gebe es seitens der Gemeinde Schönbach finanzielle Unterstützung. „Wir stellen für einige Zeit die Ordination mietfrei zur Verfügung und werden auch helfen, wo wir als Gemeinde helfen können.“

Die hausärztliche Versorgung der Bevölkerung in den betroffenen Gemeinden Schönbach und Bad Traunstein sei weiterhin gesichert. „Die Ärzte Benedikt Hofbaur aus Arbesbach und Harald Sulzberger aus Rappottenstein werden die Patienten von Friedrich Wagner übernehmen“, betont Bürgermeister Fröschl. Die beiden Ärzte haben bereits Informationen auf den jeweiligen Gemeinde-Homepages veröffentlicht. Hier werden die Patienten gebeten, sich auf jeden Fall telefonisch um einen Arzttermin zu kümmern. „Nur akut Erkrankte werden immer am selben Tag begutachtet. Routinekontrollen werden eventuell erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen“, heißt es. „Wir rechnen mit einer deutlichen Steigerung des Arbeitsaufwandes für die Ordinationsteams in Arbesbach und Rappottenstein. Statt bisher 100 Prozent wird daher an den Ordinationstagen in Zukunft 130 bis 150 Prozent zu leisten sein, bei Abwesenheit des Arztkollegen im selben Sprengel durch Urlaub, Fortbildung oder Krankheit hingegen 300 Prozent“, meint der Rappottensteiner Arzt Sulzberger.

Es wird eng bei den Wochenendbereitschaftsdiensten

Dass es bei den Wochenendbereitschaftsdiensten eng werden könnte, davon gehen alle Verantwortlichen aus. „Eine lückenlose Besetzung des freiwilligen Wochenendbereitschaftsdienstes wie bisher, wird nicht mehr möglich sein.“ Es werde zwangsläufig zu vielen Lücken kommen. „Niemandem kann ernsthaft zugemutet werden, unter der Woche um ein Vielfaches mehr zu leisten und dann auch noch am Wochenende zusätzlich zu arbeiten“, sagt Sulzberger, der im Hinblick auf die Steigerung des Patientenaufkommens in seiner Ordination ab 1. April eine zusätzliche Ordinationsassistentin anstellen wird.

Die Veränderungen betreffen auch die Totenbeschau, die in die Zuständigkeit der Gemeinden fällt. Laut Fröschl könne es hinkünftig vorkommen, dass die Totenbeschau eines Verstorbenen erst am darauffolgenden Tag stattfinden kann. „Aber es braucht sich niemand Sorgen machen, dass ein Verstorbener längere Zeit zuhause bleiben muss.“ Der Tod müsse vor dem Transport in eine Leichenhalle von einem Arzt festgestellt werden. „Wenn keiner unserer Ärzte Dienst hat, wird das ein Notarzt übernehmen. Danach bringt der Bestatter den Verstorbenen in die Leichenhalle, wo zu einem späteren Zeitpunkt die Leichenbeschau stattfinden wird“, so Fröschl.

„Mit der Abschaffung des Gemeindearztes vor zwanzig Jahren durch den niederösterreichischen Landtag wurde das Ende des Landarztes in seiner bisherigen Form besiegelt, Honorarabschlüsse teilweise unter der Inflationsrate taten ihr übriges. Die Ergebnisse dieser Politik werden jetzt sichtbar“, erklärt Sulzberger die Gründe für all diese Probleme. „Wir sind zuversichtlich, dass es sich jetzt nur um eine Zwischenlösung handelt und wir bald einen Arzt für Schönbach finden werden“, meint der Bürgermeister. „Ich bin aber nur mäßig optimistisch, zumal weitere Pensionierungen bei Allgemeinmedizinern anstehen könnten“, sagt Sulzberger dazu, der nach wie vor froh darüber ist, als Hausarzt in Rappottenstein tätig sein zu können. „Trotz mancher Mühen gibt mir die Zufriedenheit und Dankbarkeit der Patienten Kraft.“

