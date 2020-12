4.427 Antigen-Tests wurden in den 24 Gemeinden des Zwettler Bezirkes bis um 14 Uhr am 12. Dezember abgenommen - die aktuell meisten im Waldviertel bis zu diesem Zeitpunkt. Davon schlugen laut offiziellem "Dashboard" sieben Tests positiv aus. Für die Getesteten bedeutet das, dass sie zum PCR-Test im Drive-In Zwettl angemeldet werden. Ist auch der positiv, erfolgt laut Bezirkshauptmann Michael Widermann ein Quarantäne-Bescheid.

Gemeinsam mit den übrigen Waldviertler Bezirken Horn (1 positiver), Waidhofen (4) und Gmünd (16) wurden bis dato zusammen 14.820 Tests abgenommen.

Aktuell besteht noch in allen Gemeinden für Menschen ohne Covid-Symptome die Möglichkeit, freiwillig einen kostenlosen Antigen-Test zu machen - wobei der Test auch in einer Gemeinde außerhalb des Hauptwohnsitzes erfolgen kann. Testergebnisse sollen binnen einer halben Stunde vorliegen und an hinterlassene Handy- bzw. Mailkontakte der betreffenden Person übermittelt werden.

Mehr zu den Massentests am Wochenende lest ihr in der kommenden Ausgabe der Zwettler NÖN.