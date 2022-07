Christian Riener: „Wir bewirken sehr viel Positives“

Werbung

Christian Riener ist zurück: Der Brigadier hat für ein halbes Jahr die EU-Trainingsmission für Streitkräfte in Westafrika kommandiert und war für 1.100 Soldaten aus 26 Ländern verantwortlich. Die NÖN trifft ihn zu Hause im Waldviertel.

NÖN: Herr Riener, wie war die Lage im Einsatzgebiet?

Christian Riener: Es hat sich bestätigt, dass Mali das Epizentrum des dschihadistischen Terrors ist und das strahlt aus wie ein Krebsgeschwür. Allein schon daraus ist die Folgerung, dass man etwas tun muss, innerhalb der Europäischen Union und der internationalen Staatengemeinschaft, mit Regierungsorganisationen und NGOs. Man muss dortbleiben und helfen zu stabilisieren, Sicherheit zu produzieren, sodass die Menschen dortbleiben und nicht das Problem mit nach Europa nehmen.

Der Extremismus ist dort sehr im Vormarsch?

Riener: Ja. Eines der wichtigsten Dinge ist, dass die Kinder in die Schule gehen können, wo sie rechnen und schreiben lernen. Der radikale Islamismus dort hat über 1.000 Schulen zugesperrt und parallel dazu Koranschulen aufgebaut, wo die Kinder nur aus dem Koran auswendig rezitieren lernen. Mädchen dürfen gar nicht in die Schule. Grundsätzlich ist der Stellenwert der Frau in Mali sehr hoch. Dort, wo die Verschleierung nicht aufgezwungen wird, tragen die Frauen farbenfrohe Gewänder. Das, was die Menschen wollen, ist nur Ordnung, Sicherheit und ein Minimum an Lebensstandard. Derjenige, der ihnen das geben kann oder nicht geben kann, hat den Vorteil oder den Nachteil. Egal, ob das ein Clanführer oder eine religiöse Gruppe ist.

Die Ausbildung ist dort höchst willkommen. Weil sich die Chance erhöht, dass der Kampf gegen den Terrorismus überlebt wird.

Welche religiöse Tendenzen herrschen außerhalb der radikalen Gruppen vor?

Riener: 93 bis 96 Prozent sind Muslime, die Religion ist vermischt mit altem Geisterglauben und Ahnenkult – und das ist überhaupt nicht radikal. Drei Prozent sind Christen. Ich habe mich in Mali mit Hans Joachim Lohre, der den christlichen „Weißen Vätern“ angehört, getroffen: Das Kloster „Notre Dame De La Paix“ steht mitten im Zentrum des Islamismus. Das Interessante ist: Ihnen passiert nichts. Vor dem Kloster steht eine Marienstatue und darunter ist eine Sure, wo Maria im Koran genannt wird, zu lesen. Somit ist das ein Wallfahrtsort für Muslime und Christen. Das sind die kleinen Wunder, die’s dort gibt. Das bestätigt, dass die Menschen vom Grundverständnis her nicht radikal sind.

Wie schlimm ist die Situation für die Menschen vor Ort?

Riener: Noch nie habe ich persönlich wahrgenommen, wie viel zusammenkommen kann: Diese spürbare Armut, wo du nicht weißt, wovon sie leben. Missernten und Umweltprobleme, Überbevölkerung und Binnenwanderung, Terrorismus und die Auswirkungen auf die Sicherheitslage. Aber man darf nicht die Hoffnung verlieren.

Christian Riener war von Dezember bis Juni Mission Force Commander der EU-Ausbildungsmission in Mali, Afrika. Foto: privat

Aber wo liegt die Hoffnung?

Riener: Die Hoffnung ist, dass dort jeder mit seinen Möglichkeiten helfen muss. Das ist der Punkt. Und zwar nicht nur mit Geld. Das ist die einfachste Sache, aber komplett fehl am Platz. Die Korruption ist hoch, das Geld versiegt und ist nicht sichtbar. Du musst helfen mit Werten, die dauerhaft sind: Infrastruktur, damit meine ich das, was den Menschen zugutekommt, wie Krankenhäuser. Bildung und spezielles Wissen, damit das Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe wirklich Realität wird. Genau das machen wir im militärischen Bereich. Ich werde oft gefragt, wie man den Erfolg messen kann. Ich finde, du musst die Frage stellen: Was wäre, wenn du nicht dort wärst? Davonrennen ist keine Lösung.

Wie sah die Ausbildung aus?

Riener: Wir bringen den Menschen das Wissen und Fähigkeiten bei, damit sie selbstständig oder fast selbstständig die Sicherheit produzieren, die ihr Land im Kampf gegen den Terrorismus braucht. Einerseits in einer individuellen Ausbildung: Training etwa in der Gefechtstechnik oder Wissensvermittlung zum Beispiel im humanitären Völkerrecht. Andererseits werden ranghohe Vorgesetzte beraten. Die Ausbildungsmission wird beibehalten, auch wenn die Franzosen rausgehen. Einen Teil der Ausbildung haben wir eingestellt, wir konzentrieren uns nun auf die individuelle Ausbildung des Einzelsoldaten.

Ist Vorwissen vorhanden?

Riener: Erschreckend wenig. Aber auch bei den Terroristen.

Gibt die politische Lage in Mali ebenso Hoffnung?

Riener: Die ECOWAS-Sanktionen (Anm.: Die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS hat der Militärjunta in Mali Sanktionen verhängt) sind am 3. Juli aufgehoben worden. Es wird offensichtlich im März 2023 ein Verfassungsreferendum geben und dann die Präsidentenwahl 2024. Das Militär in Mali und Burkina Faso hat zuvor korrupte Regierungen weggeputscht. Ich bin kein Freund von Putschisten, aber sie haben die Unterstützung der Leute und das Ansehen ist sehr hoch.

Wie sind die Europäer empfangen worden?

Riener: Die Ausbildung, die man dort gibt, ist höchst willkommen, weil sich sowohl für den Einzelsoldaten als auch für Kompanie die Chance erhöht, dass der Kampf gegen den Terrorismus überlebt wird. Die Menschen wissen das.

Was war Ihre größte Sorge?

Riener: Meine Sorge war, dass einem meiner Soldaten etwas passiert, nicht nur unter den 80 österreichischen, sondern unter den 1.100 Soldaten. Das kann passieren. Es ist eher ein Wunder, wenn nichts passiert.

Wie schützt man sich?

Riener: Höchste Priorität haben der Truppenschutz und die persönliche Ausrüstung. Wir haben uns außerhalb des Hauptquartiers nicht ohne Schutz bewegt, etliches habe ich nicht oder erst später durchführen können.

Das Einsatzgebiet ist riesig, die jeweiligen Ausbildungsorte waren weit entfernt. Waren Sie oft am Landweg unterwegs?

Riener: Es sind Entfernungen, die für Österreicher gar nicht fassbar sind. Das Flugziel, das für mich am nächsten war, war 211 Kilometer entfernt. Nach Burkina Faso waren es 1.400 Kilometer. Die Flugbewegungen waren wegen der ECOWAS-Sanktionen eingeschränkt. Es herrschte ein Mangel an Sprit und Kerosin. Am Landweg werden Truppen verlegt, das können schon 1.000 Kilometer sein, die aber auf mehrere Etappen zurückgelegt werden. Das muss gesichert passieren.

Wie war die Witterung von Dezember bis Juni?

Riener: Bis Mai war die heiße Zeit, Anfang Juni beginnt die Regenzeit mit wolkenbruchartigen Niederschlägen. Meine Zeit war perfekt. Es war zwar heiß, aber es hatte eine trockene Hitze, in der ich sogar Sport machen konnte. In Nouakchott, Mauretanien, auch Stadt der Winde genannt, war ein Sandsturm. Das ist von der Stimmung her wie an einem eiskalten Jännertag im Waldviertel, wo Schnee weht, Hochnebel und ein komisches, kaltes Licht ist. Nur weht dort Sand und statt minus 15 hat es 40 Grad Celsius. Ich war noch nie so vermummt unterwegs wie dort, immer mit Kappe, Halstuch und langen Ärmeln, auch, um sich vor Ungeziefer zu schützen.

Hatte der Ukraine-Krieg einen Einfluss?

Riener: Nein. Der Einfluss der Russen ist groß, aber sie haben keine Kräfte abgezogen. Die Wagner-Söldnergruppe ist unten und das ist der Feind. Wagner war immer verwerflich, weil die Gruppe profitorientiert ist und über Leichen geht. Jetzt, mit der Ukraine, werden alle Russen im schlechten Licht gesehen, das ist heikel. Die Russen unterstützen die Malier, das ist per se nichts Schlechtes und traditionell gewachsen. Man muss immer aufpassen, wer das ist. Wer weiß ist, muss kein Russe oder Franzose sein, und nicht jeder Russe muss zu Wagner gehören.

Monika Riener hadert nicht damit, dass ihr Mann im Auslandseinsatz ist. „Ich bin stolz auf ihn“, lächelt sie. „Das ist eben sein Job!“ Foto: Karin Widhalm

Was ist Ihr persönliches Fazit?

Riener: Wir können stolz auf Österreich, unsere Kultur und unser Militär sein. Oft höre ich: Österreich ist zu klein, was soll das nutzen, wir sind nur Trittbrettfahrer. Das stimmt nicht. Wir leisten in unserem Rahmen einen solidarischen Beitrag und bewirken im Süden sehr viel Positives. Darauf können wir durchaus stolz sein. Wir sind dort wertgeschätzt und anerkannt. Es bringt nichts, wenn wir uns ständig selbst kritisieren. Und wir haben den Vorteil: Uns kann keiner vorwerfen, dass wir einer postkolonialen Zeit nachhängen. Wir haben kein Interesse an Gold oder Diamanten. Wir sind einfach im Rahmen der EU vor Ort, um dort einen helfenden Beitrag zu leisten.

Worauf haben Sie sich am meisten gefreut, als Sie wieder zu Hause waren?

Riener: Auf meine Enkelin (Anm.: sein erstes Enkelkind ist im März auf die Welt gekommen). Und auf meine Frau.