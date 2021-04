Zur Welt kam Hugo Portisch 1927 in Bratislava als Sohn des in St. Pölten geborenen Journalisten Emil Portisch. In den letzten Kriegstagen floh die Familie und kehrte zurück nach St. Pölten. Im St. Pöltner Stadtteil Wagram fanden die Portischs am elterlichen Bauernhof ein Zuhause, Emil Portisch wurde Redakteur bei der St. Pöltner Zeitung, aus der später die NÖ Nachrichten (NÖN) hervorgingen. Hier, bei der St. Pöltner Zeitung, begann 1947 dann auch die journalistische Laufbahn von Hugo Portisch als Wien-Korrespondent - neben dem Studium der Geschichte, Publizistik, Germanistik und Anglistik an der Universität Wien, das er 1952 mit der Dissertation abschloss. Die Familie lebte damals unter ärmlichen Verhältnissen, wie sich Hugo Portisch vor einigen Monaten im NÖN-Interview erinnerte: „Es hat mir nichts ausgemacht, denn ich hatte jeden Tag eine solche Freude, am Leben zu sein, und eine solche Freude, dass es keinen Krieg und keine Verfolgung gibt."

Ehrenbürger von St. Pölten

Die Verbindung zu St. Pölten blieb bis in die Gegenwart eine sehr intensive. Die Entwicklung der Stadt begeisterte ihn, wie er anlässlich der Verleihung der Ehrenbürgerschaft durch die Stadt St. Pölten vor fünf Jahren sagte: „Heute ist St. Pölten eine wunderschöne und pulsierende Stadt, die urban und international geworden ist, die Weltkultur bietet und die weit über die Staatsgrenzen hinausstrahlt. St. Pölten ist ein Beweis dafür, was man aus eigener Kraft heraus schaffen kann.“

Steile Karriere

1948 wechselte der damals 21-Jährige zur „Wiener Tageszeitung“, dessen außenpolitisches Ressort er 1950 übernahm. 1954 holte Hans Dichand ihn zum „Kurier“, der damals größten Tageszeitung Österreichs. Als Dichand den "Kurier" verließ (um die "Krone" zu gründen) wurde Portisch Chefredakteur. 1967 engagierte ihn Generalintendant Gert Bacher als Chefkommentator des ORF, wo er unter anderem die über 28 Stunden lange Live-Übertragung der Mondlandung kommentierte. Mit den Büchern und Sendereihen "Österreich I" und "Österreich II" setzte Hugo Portisch zwischen 1981 und 1995 neue Standards in der populärwissenschaftlichen Vermittlung zeitgeschichtlicher Ereignisse und prägte damit das Geschichtsbewusstsein ganzer Generationen.

Im Gespräch Hugo Portisch: „Alles musste errungen werden“

Bis zuletzt blieb Portisch ein begehrter Analyst aktueller Ereignisse und historischer Zusammenhänge. Und mit seinem Leitsatz „Man kann über alles berichten, wenn man sich seiner Aufgabe bewusst ist: Das, was man gesehen und gehört hat, so zu vermitteln, dass alle es verstehen" ein Vorbild für ganze Journalisten-Generationen. Zum 90. Geburtstag schenkte er sich selbst eine Autobiografie - mit dem Titel "Aufregend war es immer".

St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler würdigt Hugo Portisch als „herausragenden Journalisten, punktgenauen Übersetzer komplizierter politischer und wirtschaftlicher Zusammenhänge und großartigen Menschen“. Und weiter: „Die Nachricht von seinem Ableben hat mich mit tiefer Trauer erfüllt – gerade als Historiker war für mich der Austausch mit ihm immer sehr wertvoll. Er hat seine Bande zu St. Pölten aufgrund seiner familiären Wurzeln immer gepflegt und geschätzt.“ Portisch habe sich auch als Fürsprecher für St. Pölten als Landeshauptstadt verdient gemacht

Im Vorjahr erhielt Hugo Portisch vom Pressverein der Diözese St. Pölten den „Hans-Ströbitzer-Preis“ für sein Lebenswerk:

Vorbilder Hans-Ströbitzer-Preis für engagierte Jung-Journalisten

Hans-Ströbitzer-Preis Jung-Journalisten ausgezeichnet

Mikl-Leitner: "Portisch hat unser Weltbild geprägt"

In einer ersten Reaktion auf sein Ableben würdigte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner Portisch als "wichtigsten und prägendsten Journalisten Österreichs", der "unser Geschichtsbewusstsein und unser Weltbild geprägt hat". Er sei schon zu Lebzeiten eine Legende und eine Institution gewesen: "Er war viel mehr als ,nur‘ Journalist, er war Chronist, Kommentator und Welterklärer. In seiner für ihn typischen, einzigartigen Art und Weise hat er es geschafft, komplexe Zusammenhänge so zu erklären, dass wir sie verstehen und einordnen konnten."