NÖN: Was waren die größten Herausforderungen für das Bundesheer in der Intensivphase derCorona-Pandemie?

Klaudia Tanner: Wir wurden unglaublich beansprucht. Zum Höchststand waren 8.000 Soldatinnen und Soldaten im In- und Ausland im Einsatz, weil wir ja auch unsere 16 Missionen laufen hatten. Seit Beginn der Krise waren wir gefordert, Lebensmittelhandel, Post oder Pharmakonzerne zu unterstützen. Damit wir diese vielen verschiedenen Aufgaben im Assistenzbereich auch erfüllen konnten, waren zwei historische Maßnahmen notwendig: Das war der Aufschub-Präsenzdienst, das heißt, über 2.000 Präsenzdiener, die im März vergangenen Jahres abgerüstet wären, mussten wir um zwei Monate verlängern. Und es ist erstmalig eine Teilaufbietung der Miliz notwendig geworden. Nach dieser ersten Phase haben wir auch die logistischen Leistungen für die Testungen im Hintergrund erbringen müssen. Und in der Steiermark mussten wir nach einem Covid-Ausbruch sogar ein ganzes Pflegeheim übernehmen .

Ist damit der Stellenwert des Bundesheeres in der Gesellschaft wieder gestiegen?

Ja, genau so ist es. Wir haben insbesondere nach den Testungen auch Umfragen dazu gemacht, wie der Stellenwert ist. Dabei sind wir mittlerweile vorgerückt an die dritte Stelle hinter den Gesundheitsorganisationen (Beispiel: Rotes Kreuz) und den Gesundheitsbehörden. Bei der Zufriedenheit mit der Leistung des Bundesheeres haben wir einen Wert von 91 Prozent.

Das Budget für das Bundesheer wurde aufgestockt. Für die nächsten Jahre gibt es einen Sonderinvest. 60 Projekte sind in Niederösterreich geplant. Welche sind die wichtigsten?

Eines der wichtigsten Pakete ist ein Autarkie-Paket. Wir wollen bis zum Jahr 2024 die Kasernen autark machen, das heißt, die Kasernen selbst unabhängig machen von der Stromversorgung und von der Verpflegungssituation her. Das machen wir parallel zum Ausbauprogramm bis zum Jahr 2024. In Niederösterreich beginnen wir mit der größten Garnison in Langenlebarn, Da investieren wir 38 Millionen Euro, ein Teilbereich ist das Autarkiepaket. Da haben wir zum Beispiel auch einen Bahnanschluss wiederbelebt, um Biomasse vom Truppenübungsplatz Allentsteig zu holen und auch da zu verwenden. Das ist ein Schritt, bevor aus einzelnen Kasernen Sicherheitsinseln werden können, die dann auch für Blaulichtorganisationen im Katastrophenfall die Versorgung sichern.

Das geht sich bis 2024 für alle 18 Kasernenstandorte in NÖ aus?

Für einen Großteil, ja, wir arbeiten zurzeit aber noch am Zeitplan und genauen Konzept.

Sie haben zuletzt angekündigt, mit den Gemeinden enger zusammenarbeiten zu wollen. Wie kann man sich das vorstellen?

Wir brauchen diese Ansprechpartner in der Nähe, egal ob für den Stellungsbereich, unsere Kampagnen oder die Frauenförderung. Deshalb haben wir ausverhandelt, dass es in jeder Gemeinde so eine Person geben soll. Diese direkte Andockstelle ist ein wichtiger Punkt.

Es gibt eine Forderung des politischen Mitbewerbs, mehr regionales Essen für das Heer zu produzieren. Woran scheitert das, bzw. wäre das nicht ein schönes Beispiel, hier eine Vorreiterrolle einzunehmen?

Ich glaube, wir müssen das unbedingt tun. Gerade aus meiner vorherigen Rolle (Anm.: Direktorin des NÖ Bauernbunds) ist das ein Herzensanliegen. In der Vergangenheit ist das Projekt der Zentralküchen auf den Weg gebracht worden. Unser Zugang ist natürlich ein anderer. Wir wollen regionales Essen, wo es möglich ist. Und wir wollen den Rückbau der Küchen, wo es noch möglich ist. In der Beschaffung sind wir aber bereits Vorreiter, weil wir nicht über den Preis gehen, sondern über den regionalen Einkauf. Aktuell kommen bereits 80 Prozent der Einkäufe aus dem regionalen Umfeld von 100 Prozent heimischen Firmen.

Im April gab es in NÖ den ersten Stellungstermin mit den neuen Tauglichkeitskriterien. Gelingt es damit, mehr Männer für Heer und Zivildienst zu gewinnen?

Genau, wir haben viele Beispiele gesehen, wo es unglücklich war, dass jemand nur, weil er schlecht hört, nicht die Möglichkeit hat, beim Bundesheer zu sein. Die genauen Zahlen haben wir erst Ende des Jahres. Was wir aber nach den ersten Einrückungsterminen schon sehen, ist, dass wir jedenfalls ein Mehr haben werden.