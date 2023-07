BK Dukes: Der Stamm bleibt, Bracy-Davis eher nicht

n den Reihen der Dukes wird aktuell intensiv am Kader für die anstehende Saison gefeilt und jetzt gibt es schon erste Fortschritte. Vier wichtige Stammkräfte werden auch in der kommenden Spielzeit für die Klosterneuburger auf dem Parkett stehen: Valentin Bauer und Kapitän Clemens Leydolf sind in der kommenden Spielzeit wieder mit an Bord. Mit Center Benjamin Blazevic und Shooter Lennart Burgemeister darf man sogar längerfristig rechnen, ihre Verträge stehen bereits für die nächsten drei Jahre.

Nicht mehr mit von der Partie sind Christoph Jakubowski und Jakob Wonisch. Jakubowski beendete seine Karriere und der Vertrag von Wonisch wurde nicht verlängert. „Ich bin sehr froh, dass uns der Stamm unserer österreichischen Spieler erhalten bleibt. Die Burschen haben zu unserem Erfolg mit großartigen Leistungen beigetragen und werden sicherlich auch in der kommenden Saison eine wichtige Rolle spielen“, ist Headcoach Damir Zeleznik überzeugt. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache für das Quartett, denn im Schnitt kamen diese vier Spieler über die letzte Saison auf 25.6 Punkte, 9.5 Assists und 11.8 Rebounds pro Spiel.

Leydolf: „Macht Spaß und Lust auf mehr“

apitän Leydolf brennt ebenfalls bereits auf die anstehende Spielzeit: „Ich freue mich sehr, dass der Großteil unseres Österreicher-Kerns auch im kommenden Jahr dabei ist. Das bestätigt unseren Weg und ist Grundvoraussetzung, dass wir im kommenden Jahr an die erfolgreiche zweite Saisonhälfte anschließen können. Man sieht, wir harmonieren gut miteinander und jeder findet seine Rolle. Das macht Spaß und Lust auf mehr.“

Wenn man über den Kader für die nächste Saison spricht, dann gibt es bei den Dukes aber natürlich einen Namen, der sofort zumindest im Hinterkopf auftaucht: Kevin Bracy-Davis. Der US-Boy war in der letzten Saison der Dreh- und Angelpunkt bei den Dukes, besonders im Offensivspiel und zählte allgemein zu den besten Spielern der ganzen Liga. Die Dukes wären an einer Vertragsverlängerung interessiert, es liegt auch ein Angebot vor, doch wird man ihn kaum halten können, wie Manager Matt Hager erklärt: „Im Moment sieht es danach aus, dass er in eine andere Liga wechseln möchte. Unser Angebot ist zwar noch nicht vom Tisch, aber groß sind die Chancen im Moment nicht mehr.“

Mit den restlichen Legionären wurde nicht verlängert, hier stellen die Dukes sich neu auf und die Verhandlungen laufen. Bereits in den nächsten Wochen soll der erste Neuzugang präsentiert werden.