St. Pölten: BASOP/BAfEP-Bau und Jus-HAK starten

Das neue Schuljahr steht in den Startlöchern und auch dieses Jahr gibt es an den St. Pöltner Schulen wieder einige Veränderungen.

Strukturelle Änderungen

An der HAK startet der erste Jahrgang des neuen Zweiges JusHAK mit Rechtsschwerpunkt. Der neue Zweig werde auch schon gut angenommen und trage dazu bei, dass es dieses Jahr einen Schülerzuwachs um circa 15 Prozent gibt, erklärt Direktor Thomas Huber. Mit dieser Ausbildung sollen Schülerinnen und Schüler wirtschaftlich und rechtlich fit für Beruf und Alltag werden.

HAK-Schülerinnen und -Schüler können sich jetzt in der JusHAK vertiefen. Foto: Verena Kraus

Auch das Schulzentrum Eybnerstraße bietet einen neuen Schwerpunkt. Für die Schülerinnen und Schüler der HLW kommt eine zusätzliche Vertiefung im neuen Schuljahr: „Well&Active“. Der Fokus wird auf Saisonalität und Regionalität bei der Ernährung sowie auf Sport und Gesundheit gelegt.

Personelle Änderungen

An der HAK wurden für das kommende Schuljahr zwölf neue Lehrerinnen und Lehrer eingestellt, einige davon für den Jus-Zweig. Neue Lehrerinnen und Lehrer gibt es in den meisten Schulen, entweder wegen Pensionierungen oder sonstigen Personalwechseln.

Der Direktor der Böheimkirchner Mittelschule schlug noch zum Schulschluss Alarm, dass ihm Personal fehle. Jetzt kann er beruhigen: „Wir können die vier Pensionierungen durch Überstunden, einen ausgeklügelten Lehrplan und den vorbildlichen Einsatz der Kollegen weitgehend ausgleichen“, sagt Gottfried Lammerhuber kurz vor Schulbeginn.

Bauliche Veränderungen

Auch in der BASOP/BAfEP stehen einige große Änderungen an. Ab Sommer 2023 startet der große Neu- und Zubau des Schulgebäudes. Deswegen beginnt bereits während des kommenden Schuljahres die Übersiedelung ins Containerquartier auf dem BORG-Sportplatz, berichtet Schulleiter Rainer Kalteis.

Für Equipment, welches nicht ins Übergangsquartier mitgenommen wird, wurde von der Bildungsdirektion ein Zwischenlager angemietet.

Räumliche Änderungen

Mit Semesterbeginn gibt es im Schulbuffet an der Mittelschule Böheimkirchen die Möglichkeit für ein warmes Mittagessen. In Kooperation mit der Firma Nemetz werden täglich zwei bis drei Gerichte angeboten. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

„Wir wollen den Ablauf so einfach wie möglich gestalten und sind daher froh, dass diese Zusammenarbeit mit einem Betrieb im Ort möglich ist“, so Direktor Lammerhuber. Auch am Mary-Ward-Privatgymnasium und ORG wurde der Buffetbereich erweitert.

Die HTS hat derweil in den Ferien massiv in die Technik investiert: neue Hochleistungs-PCs und in jedem Klassenraum Multimediageräte. Das SZE will den im Juni errichteten Bewegungspark verstärkt nutzen, sowohl im Unterricht als auch außerhalb.

