Wie funktionieren Antigen-Schnelltests im Detail?

Jana Meixner: Der Antigen-Schnelltest ist zwar nicht ganz so verlässlich wie der PCR-Test, er liefert aber ein schnelles Ergebnis und ist überall einsetzbar. Durch einen Nasen-Rachen-Abstrich versucht man, mit dem Test-Stäbchen Schleim mit so vielen SARS-CoV-2-Coronaviren wie möglich zu erwischen. Das Stäbchen wird dann in eine Flüssigkeit gerührt, damit sich die eventuell gesammelten Viren in der Flüssigkeit lösen.

Die Lösung wird auf Filterpapier, das sich in der Testkassette aus Kunststoff befindet, geträufelt. Am Filterpapier befinden sich Antikörper mit Farbstoff-Teilchen, die sich an die Coronaviren anheften und sie somit farbig markieren. Antikörper sind kleine Teilchen, die bestimmte Bestandteile (Antigene) der Coronaviren erkennen und binden können. Etwas „flussabwärts“ am Filterpapier befindet sich ein Streifen mit zusätzlichen, farblosen Antikörpern (meist mit einem T beschriftet).

An ihnen bleiben die farbig markierten Coronaviren hängen – ein farbiger Streifen wird sichtbar. Befinden sich jedoch zu wenige Viren in der Lösung, ist der Farbstreifen zu schwach, um sichtbar zu sein. Das wird zum Problem, wenn man sich erst vor Kurzem infiziert hat und die Viren noch keine Zeit hatten, sich stark zu vermehren. Oder wenn die Probe falsch abgenommen wurde. Der Abstrich sollte von der Hinterwand des Nasen-Rachenraumes entnommen werden, da sich dort im Fall einer Infektion die meisten Viren befinden.

Am verlässlichsten zeigt der Test eine Infektion unmittelbar vor bis einige Tage nach dem Beginn von Symptomen an.