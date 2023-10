Stripfing demütigt St. Pölten

Unglückliche Gegentore, strittige Schiedsrichterentscheidungen oder schlechte Spielverläufe – die Gründe dafür, dass der SKN binnen drei Runden acht Punkte Rückstand auf den GAK aufriss, waren vielfältig. Gegen Stripfing durften sich die Wölfe jedenfalls nicht beschweren, nicht vom Fußballgott geküsst zu werden. Mit der ersten Aktion ging der SKN nämlich in Führung. Din Barlov wechselte die Seite, Kevin Monzialo zog den Sprint an und flankte, Dario Tadic nickte per Kopf zum 1:0 ein. Nach 30 Sekunden führte St. Pölten am FAC-Platz – eine vermeintliche Wohltat fürs angeknackste Selbstvertrauen.

Stripfing von St. Pöltner Blitzstart unbeeindruckt

Sollte man zumindest meinen. Denn Stripfing störte sich daran so gar nicht, widerlegten die vielverbreitete Mär, die jeweiligen Gegner würden sich angesichts der St. Pöltner Spielstärke hinten einigeln und auf Konter lauern.

Bereits nach sieben Minuten war der knappe SKN-Vorsprung wieder weg. Nach einem Eckball – der zugegeben keiner hätte sein dürfen, weil der Stripfinger klar als Letzter am Ball – klärten die St. Pöltner nur unzureichend. Die Marchfelder brachten das Leder noch einmal in den Gefahrenbereich, Simon Furtlehner gewann das Kopfballduell mit Sebastian Bauer und Stefan Rakowitz schaltete am schnellsten und drückte die Kugel zum 1:1 über die Linie.

Dombaxi als Wegbereiter zu Stripfinger Führung

Weil Tadic vier Minuten später seine nächste Topchance nach perfekter Gschweidl-Vorlage versemmelte, blieben die St. Pöltner Mundwinkel Richtung Süden ausgerichtet. Und sie sollten noch weiter sinken, denn in der 21. Minute setzte Christian Gartner St. Pöltens Gerhard Dombaxi so unter Druck, dass der den Ball unkontrolliert Richtung eigenes Tor spitzeln musste. Dort lauerte aber Moritz Wels und blieb im 1:1 gegen SKN-Keeper Franz Stolz eiskalt – 2:1.

Carlson-Blackout ermöglicht zweiten Rakowitz-Treffer

Kurz vor der Pause kam’s dann ganz dick für die St. Pöltner. In der 40. Minute schupfte Tadic den Ball alleine vor Stripfing-Keeper Edwin Djulic auftauchend neben das Tor. Und fast im Gegenzug passierte der nächste Slapstik-Fehler der Wölfe. Dirk Carlos rutschte unbedrängt aus, Darijo Pecirep machte sich auf den Weg Richtung SKN-Strafraum, legte auf Stefan Rakowitz quer, der abzog und ins lange Eck traf.

Stripfing führte zur Pause 3:1 und tat das verdient. Die Marchfelder strahlten Spielfreude aus und zeigten jene Giftigkeit, die man in den Reihen der Wölfe zuletzt ab und an vermisste.

St. Pölten war dann in der zweiten Halbzeit doch drückend überlegen. Weil aber Monzialo in der 54. Minute nach Keiblinger-Vorarbeit nicht traf, kam nie so richtig Druck auf den Kessel. Nach etwa 65 Minuten war klar, dass die St. Pöltner die Partie nicht würde drehen können. Stripfing brachte wieder Kontrolle in seine Aktionen. Vor allem Christian Gartner sorgte im Zentrum für Ruhe und Rhythmus.

Wieder patzt Carlson vor Wels-Treffer

Und zudem halfen die Wölfe mit Defensiv-Fehlern weiter mit. Dirk Carlson ließ sich an der eigenen Cornerlinie von Luca Pazourek abkochen, seine Hereingabe versenkte Moritz Wels zum 4:1 im Netz (74. Minute). Damit war die nächste SKN-Pleite besiegelt.

Und Stripfing? Die oft belächelten Marchfelder, die erst im Nachsitzen überhaupt die Liga-Lizenz ergatterten und immer noch kein ligataugliches Stadion haben, sind plötzlich die Nummer eins in Niederösterreich.

Statistik

SV STRIPFING – SKN ST. PÖLTEN 4:1 (3:1).

Torfolge: 0:1 (1.) Tadic, 1:1 (7.) Rakowitz, 2:1 (21.) Wels, 3:1 (41.) Rakowitz, 4:1 (74.) Wels.

Gelbe Karten: Papadimitriou (66., Foul); Barlov (33., Foul), Scharner (83., Foul).

Stripfing: Djulic; Furtlehner, Lackner (85. Radonjic), Kopp; Pazourek, Gartner, Wels, Güclü (77. Steiger), Papadimitriou (77. Kreiker); Pecirep (85. Dizdarevic), Rakowitz (62. Gataric).

St. Pölten: Stolz; Bauer (81. Riegler), Thesker, Carlson; Keiblinger, Messerer (81. Scharner), Barlov (60. Schütz), Dombaxi; Monzialo (81. Wisak); Gschweidl (31. Nitta), Tadic.

FAC-Platz, 364 Zuschauer, SR Schilcher.